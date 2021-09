Naukowcy z Politechniki Krakowskiej współtwórcami innowacyjnego implantu 3D

- Stworzenie implantu, który współpracuje z organizmem człowieka, było możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu obrazów tomografii komputerowej do opracowania modeli struktur anatomicznych ciała i zaprojektowania na ich podstawie kształtu implantu, a następnie form do jego produkcji - mówi dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK z Wydziału Mechanicznego, współtwórca wynalazku.

Nowy implant, czyli pachwinowa anatomiczna siatka do laparoskopii, to niewchłanialny, chirurgiczny wyrób siatkowy, wytwarzany techniką dziewiarską z monofilamentowej transparentnej i niebieskiej przędzy, który dopasowuje się do ciała. Jak podkreślają twórcy polskiego wynalazku, jest to przyszłość chirurgicznego leczenia przepuklin. Jego zastosowanie niesie bowiem korzyści zarówno dla pacjenta, jak i lekarzy.

Nowy produkt bardzo dobrze dopasowuje się do struktur anatomicznych pacjenta, dzięki czemu jego wszczepienie ogranicza odczucie tzw. ciała obcego, skraca czas operacji i okres rekonwalescencji po niej, zmniejsza też ryzyko powikłań pooperacyjnych oraz ryzyko nawrotów przepuklin po operacji. Ułatwia też pracę lekarzom, bo innowacyjny implant łatwo ułożyć w strukturach anatomicznych, jest wytrzymały i nie wymaga mocowania podczas zabiegu, łatwo integruje się z ciałem pacjenta, minimalizuje ryzyko nawrotów przepuklin po operacji.