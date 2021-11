Nidek k. Wadowic. W tym pożarze zginęła kobieta a trzy inne osoby zostały ranne. To było podpalenie! Podejrzany trafił do aresztu

Na miejscu pracowali natomiast strażacy z Andrychowa oraz ochotnicy z Nidka, Gierałtowic oraz Wieprza. Akcja gaśnicza trwała do rana a tuż po niej zaczęło się ustalanie przyczyny pożaru.

Jedna z nich, 51-letnia kobieta, uległa tak rozległym i poważnym poparzeniom, że zdecydowano o przetransportowaniu jej do specjalistycznego szpitala w Siemianowicach Śląskich. Niestety, jej życia, mimo starań lekarzy, nie udało się uratować. Zmarła po dwóch dniach.

Dom, znajdujący się przy ul. Jana Pawła II nagle stanął w płomieniach. Ogień najpierw pojawił się w kuchni i w przedpokoju na parterze, potem pożar przeniósł się na poddasze. W budynku znajdywały się wtedy cztery osoby. Po ewakuowaniu ich z płonącego budynku zostały przewiezione do szpitala w Wadowicach.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w środę, 13 października 2021 r., tuż po godz. 3. w nocy w miejscowości Nidek (gmina Wieprz, powiat wadowicki).

Pożar budynku mieszkalnego w Nidku. Cztery osoby przewieziono do szpitala

mówi asp. Agnieszka Petek, rzecznik prasowy KPP w Wadowicach

Szybko wyszło na jaw, że było to podpalenie. W ramach śledztwa, prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Wadowicach, ustalono, że podejrzanym o ten czyn jest młody mężczyzna. Wszystko wskazuje na to, że działał sam. Został zatrzymany przez policję i dowieziony do Wadowic na przesłuchanie.

Zatrzymany usłyszał zarzuty z artykułu 156 paragraf 3 kodeksu karnego

informują śledczy.

Za nieumyślnie podpalenie domu i spowodowanie śmierci grozi mu od 5 do 25 lat pozbawienia wolności a nawet dożywocie.

Sąd Rejonowy w Wadowicach, na wniosek prokuratury, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Śledztwo w tej sprawie nadal jednak trwa. Śledczy starają się ustalić m.in. motyw działania sprawcy.