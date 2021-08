Nie będzie "odpomnikowania" parku Jordana? Urzędnicy odrzucili projekty do Budżetu Obywatelskiego. Również ten w sprawie ochrony postumentów

Miejska aktywistka Natalia Nazim chciała, by z parku Jordana zniknęły popiersia, które postawiono tam jej zdaniem bezprawnie. Złożyła w tej sprawie projekt do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego - został odrzucony. Zapoznaliśmy się z uzasadnieniem tej decyzji. Miejscy urzędnicy argumentują, że pomniki, które aktywistka chciała usunąć, "upamiętniają cenione i zasłużone postaci dla Polaków". Dlatego nie jest zasadne usuwanie ich z terenu parku. - Istnienie popiersi stanowi ważną funkcję edukacyjną - czytamy w uzasadnieniu. Nazim już zapowiada, że będzie składać protest od odrzucenia jej projektu.

- Uzasadnienie nie jest merytoryczne. Nie chodzi bowiem o to, czy pomniki przedstawiają ważne postaci dla Polski i co my o nich sądzimy, tylko o to, czy zostały postawione zgodnie z prawem czy nie. Nie znalazłam w uzasadnieniu informacji, że mój projekt do BO w jakikolwiek sposób był niezgodny ze stanem faktycznym. Wskazuje w nim, że zostało złamane prawo, a w odpowiedzi dostaję informację, że pomniki należy zostawić, bo przedstawiają ważne postaci - mówi Nazim.