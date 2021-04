"Nie dojechać nigdy" - - premierowy pokaz w E-Kinie Pod Baranami oraz spotkanie online z bohaterem i reżyserem filmu

"Nie dojechać nigdy" to prezentowany na niezliczonych festiwalach filmowych i podróżniczych portret Piotra Strzeżysza – legendy rowerowych podróży, którego wyprawy rozpalają wyobraźnię wszystkich fanów dwóch kółek. Zrealizowany przez Bartosza Liska film Nie dojechać nigdy zawiera wiele archiwalnych materiałów, nakręconych przez samego bohatera, w których prezentuje on odwiedzane zakątki świata oraz opowiada o swojej życiowej filozofii. Kamera filmowa pojawia się również w prywatnej przestrzeni podróżnika - w jego rodzinnym domu, gdzie widzowie są świadkami swobodnych rozmów z matką.

Spotkanie rozpocznie się ok. 20.45 - link do transmisji live zostanie wysłany mailem do osób, które zobaczą film w E-Kinie Pod Baranami. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zacząć oglądać film punktualnie.

Po pokazie specjalnym film Nie dojechać nigdy będzie dostępny w wirtualnej bibliotece E-Kina Pod Baranami.

Bilety: 15 zł. Dostępne na: https://www.e-kinopodbaranami.pl/