Niemal trzystu rekonstruktorów, do tego statyści, samolot z epoki. W Sękowej czeka nas wielkie widowisko batalistyczne Nigdy Więcej Wojny

To kolejny już weekend, który rekonstruktorzy z GRH Gorlice 1915 spędzili w Sękowej, by dopiąć ostatnie szczegóły z planowanym na 4 maja widowiskiem. Scenografia jest już niemal gotowa – okopy, zasieki, wioska, przyszły lazaret. Tuż przed rekonstrukcją swoje jakże ważne „pięć minut” będą mieli pirotechnicy, którzy zadbają o wyjątkowe w tym roku efekty.

Dzisiaj już wiadomo, że do Sękowej przyjedzie niemal trzystu rekonstruktorów. I jak przyznaje Czyżycka, liczba trochę urosła w stosunku do wstępnie planowanej, ale organizatorzy uznali, że nie będą odmawiali udziału żadnej grupie, która się zgłosi. Takich bowiem historycznych przedsięwzięć, jak to w Sękowej, z takim rozmachem i dbałością o szczegóły nie ma w kraju zbyt wiele, więc chętnych do udziału jest wielu.