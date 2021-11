Niepołomice: Nowa szkoła grozi zawaleniem, dzieci w tymczasowych placówkach bez zezwoleń, dyrektor „w roli słupa”, burmistrz z zarzutami Marcin Banasik

We wtorek odbyła się sesja rady miasta Niepołomice, podczas której doszło do przepychanek słownych między burmistrzem Romanem Ptakiem a krytykującą jego działania radną Anną Front. Radna zarzuca szefowi gminy niegospodarność oraz utrudnianie dostępu do informacji publicznych, dotyczących m.in. dostępu do protokołów corocznych przeglądów technicznych szkoły podstawowej na miejskim osiedlu Jazy. Pod koniec września nowoczesna szkoła została zamknięta, ponieważ okazało się, że strop może grozić zawaleniem. Z kolei Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty zauważa, że szkoła, która przeniosła się tymczasowo do trzech różnych miejsc, formalnie nie ma prawa tam funkcjonować.