Niespotykane widoki w Krakowie. Fani Gwiezdnych Wojen opanowali Wawel Aleksandra Łabędź

Miniona sobota, 4 maja, była istnym rajem dla fanów Gwiezdnych Wojen. Na Zamku Królewskim na Wawelu można było zobaczyć niespotykane dotychczas widoki. Dlaczego? 4 maja obchodzone jest międzynarodowe święto fanów sagi Star Wars. Data nie jest przypadkowa, ponieważ dzień 4 maja związek z kultowym hasłem, które zna każdy fan Gwiezdnych Wojen i nie tylko on: „Niech moc będzie z tobą!”, czyli po angielsku „May the Force be with You!”, które brzmi podobnie do „May the 4th be with You!” czyli do zwrotu po raz pierwszy wypowiedzianego publicznie w 1979 roku, gdy w ten sposób prasa pogratulowała zwycięstwa w wyborach Margaret Thatcher, premier Wielkiej Brytanii.