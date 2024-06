Nocny pożar samochodu ciężarowego w Starym Wiśniczu, z żywiołem walczyło ponad 20 strażaków

Do zdarzenia doszło w piątek 21.06.20245 ok. godz. 2.40. Ogień wybuchł w kabinie pojazdu ciężarowego oddalonego ok. 50 metrów od budynku mieszkalnego.

Na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej: z JRG Bochnia, a także OSP: Stary Wiśnicz, Wiśnicz Mały (dwa zastępy) oraz OSP Nowy Wiśnicz, w sumie 24 strażaków.

Na szczęście nikt nie ucierpiał, ogień nie zagrażał też sąsiednim budynkom. Akcja gaśnicza trwała niespełna 1,5 godziny. Według strażaków przypuszczalną przyczyną mogło być zapalenie się urządzenia wewnątrz kabiny.

Utrudnienia na ul. Chodenickiej w Bochni