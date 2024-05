Nowa Rada Miasta Nowego Sącza ze „starym” prezydium. Zabrakło miejsca dla przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości

- Są jednak sprawy, które teraz mogą ruszyć w skali ponad regionalnej. Cieszę się z dobrego kontaktu z pozostałymi trzema prezydentami małopolskich miast. To dobry prognostyk dla rozmowy o całej Małopolsce. W korelacji z dobrym kontaktem z władzami centralnymi możemy wiele osiągnąć – stwierdził Ludomir Handzel.

Prezydent Nowego Sącza dodał, że osobiście rozmawiał już z prawie każdym wybranym włodarzem okolicznych gmin. Podkreślił, że z prawie wszystkimi znajduje wspólny język oraz wspólne podejście do tematów najważniejszych dla całego regionu. Widzi też możliwość współpracy, w celu realizacji najważniejszych celów. Jako priorytet wskazał drogowe połączenie Sądecczyzny z krajową siecią autostrad Brzesko-granica państwa.

- Dziękuję konstruktywnym radnym. Widać, że warto było współpracować, bo wiele udało się zrobić w Nowym Sączu i wspólnie dokonać. Zapraszam wszystkich radnych do tego, by byli konstruktywni. Czasem trzeba długo czekać na nadejście Prawa i Sprawiedliwości, ale doczekaliśmy się – uznał Ludomir Handzel. - Razem zrobimy bardzo dużo dla Nowego Sącza, bowiem wiem, że dla was, jak i dla mnie najważniejsi są mieszkańcy i ich potrzeby. Moją partią jest Nowy Sącz – zakończył swoje przemówienie.