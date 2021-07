Nowa stacja kolejowa w Krakowie otwarta. Ale problemów nie brakuje Arkadiusz Maciejowski

Zmodernizowana stacja PKP Kraków Bonarka została otwarta dla pasażerów. Do ich dyspozycji są dwa nowe perony oraz kładka, która ułatwi komunikację w tej części miasta. Ze stacji tej teoretycznie można w kilka minut dojechać do centrum stolicy Małopolski. Na razie jednak do śródmieścia dojeżdżać będzie z Bonarki... zaledwie kilka pociągów w ciągu doby - jeden na kilka godzin. Na samym obiekcie widać dodatkowo niedoróbki, które należy poprawić.