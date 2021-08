Nowa szkoła na Klinach czeka na swój pierwszy dzwonek. Koszt budowy to ponad 44 mln zł Małgorzata Mrowiec

Szkoła dla około 600 uczniów, którzy będą się uczyć w systemie jednozmianowym, powstała na Klinach, przy ul. Bartla. To Szkoła Podstawowa nr 14. Dzieci pojawią się w niej od 1 września. Jest to największa - jak do tej pory - inwestycja oświatowa Krakowa. Koszt budowy nowej szkoły wyniósł ponad 44 mln zł.