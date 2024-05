Nowe połączenie z lotniska w Krakowie. Będą tanie loty Jazeera Airways między Balicami a Kuwejtem

- Odkryj ponadczasowy urok Krakowa dzięki naszym nowym lotom rozpoczynającym się 11 czerwca - tak w swoim kraju nowe połączenie reklamują linie lotnicze Jazeera Airways.

Loty na trasie Kuwejt - Kraków mają być wykonywane dwa razy w tygodniu: we wtorki i piątki. Wyloty z kuwejckiego portu lotniczego zaplanowano na godz. 8.30 czasu lokalnego, a przyloty do Krakowa na 12.30. Rejsy do Kuwejtu mają startować o 13.15 czasu lokalnego i lądować w porcie docelowym o 18.55 czasu kuweickiego.

Podróżni z Krakowa mogą też skorzystać z oferty transferowej przewoźnika, przesiadając się na kuwejckim lotnisku na loty m.in. do: Arabii Saudyjskiej, Azerbejdżanu, Bahrajnu, Bangladeszu, Indii, Kazachstanu, Kirgistanu, Nepalu, Omanu, Pakistanu, Sri Lanki czy Uzbekistanu.

Jazeera Airways to kuwejckie tanie linie lotnicze z siedzibą w Kuwejcie. Firmę założono w 2004 roku, a funkcjonujące od 2005 roku. Głównym węzłem jest port lotniczy Kuwejt. Agencja ratingowa Skytrax przyznała Jazeera Airways 3 gwiazdki. Flota Jazeera Airways składa się z 19 maszyn o średnim wieku 6 lat.