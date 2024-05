Nowy bramkarz Comarch Cracovii. To Kanadyjczyk

Nowy bramkarz ma 25 lat. Charakteryzuje się dobrymi warunkami fizycznymi – przy wzroście 188 cm, waży 95 kg. W 2017 roku wywalczył tytuł mistrza Quebec Major Junior Hockey League, która jest jedną z najlepszych lig juniorskich w Ameryce Płn. Następnie był członkiem systemu szkoleniowego słynnych „Pingwinów” z Pittsburgha i reprezentował farmerską drużynę tej organizacji Wilkes Barre/Scranton Penguins w lidze AHL. Na bezpośrednim zapleczu National Hockey League, w AHL rozegrał 34 spotkania (skuteczność 89,9 procent, średnia wpuszczonych bramek 2,73) oraz 53 w ECHL (88,7 % i 3,45).

W sezonie 2022/23 przeniósł się do Europy, gdzie reprezentował barwy szwedzkiego IF Bjoerkloeven w lidze HockeyAllsvenskan, która jest drugim poziomem rozgrywkowym w kraju "Trzech Koron". W minionych rozgrywkach z kolei kontynuował karierę w Szwecji i był zawodnikiem klubów Ostersunds IK oraz Bjorkloven, a następnie zasilił barwy norweskiego Storhamar, z którym wywalczył tytuł mistrza kraju.

- Poszukiwaliśmy bramkarza, który będzie realnym wzmocnieniem i da jakość między słupkami naszej bramki. Sporą pracę przy tym transferze wykonali trener Marek Ziętara oraz Dyrektor Sportowy Sebastian Witowski, za co bardzo im dziękuję. Alex dołączy do drużyny podczas treningów na lodzie, ale już teraz chciałbym go powitać w naszym Klubie! – powiedział dyrektor operacyjny Łukasz Sikora.