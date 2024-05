Nowy plac w Kuźnicach w Zakopanem. Taksówkarze jednak będą mieli tam swój postój ZDJĘCIA

Jeszcze przed wakacjami ma się zakończyć trwająca od kilkunastu miesięcy budowa nowego placu w Kuźnica – turystycznym sercu Zakopanego. Powstaje tam podziemny mini dworzec. Dzięki temu cała komunikacja zbiorowa – autobusy miejskie, busy pasażerskie regularnych linii i taksówki mają znaleźć się pod ziemią. Z kolei górna część placu ma zostać udostępniona dla turystów pieszych.

Choć do otwarcia placu zostało zaledwie kilka tygodni – do dziś nie do końca było wiadome, kto będzie mógł wjeżdżać do Kuźnic. Na taką informację czekają głównie prywatni przewoźnicy, którzy żyją z przewozu turystów w tą część Zakopanego.

- Z tego biznesu żyje pewnie kilkaset rodzin w Zakopanem. To kierowcy busów pasażerskich, czy taksówek. Do Kuźnic jest największy ruch, zwłaszcza w sezonie letnim – mówi pan Andrzej, kierowcy taksówki w Zakopanem.