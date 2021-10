Nowy Sącz. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji rozprawia się z gapowiczami za pomocą giełdy długów

Co roku za jazdę bez biletu sądeckie przedsiębiorstwo łapie około tysiąca osób. Tylko w 2012 roku 641 osób zostało ukaranych, z czego 229 zapłaciło mandat. Od 2018 roku do października br., nieopłacone wezwania opiewają na kwotę ponad 411 tys. zł. Prezes MPK w Nowym Sączu podkreśla, że są to tylko ujawnione przypadki jazdy bez ważnego biletu. Kontrolerzy sprawdzają bowiem wyrywkowo tylko część osób podróżujących rocznie z MPK.

- Zdarzają się osoby, które nagminnie jeżdżą bez ważnego biletu. My ich nazywamy celebrytami, bo ciągle się powtarzają. Niestety w sytuacji, kiedy dana osoba zostanie przyłapana na jeździe bez biletu, to już niestety jest taka procedura, że nawet jak nie chcą zapłacić tzw. mandatu karnego to sprawa idzie na drogę postępowania cywilnego - mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Jerzy Leszczyński. Niektóre sprawy ciągnął się latami. Rekordzista ma do spłaty aż 16 tys. zł.