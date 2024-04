Zakopane na kredycie. Nowy burmistrz zacznie rządy od... kredytu na blisko 18 mln zł

Jak mówi Helena Mamcarz, skarbnik miasta, będzie to kredyt na kwotę 17 mln 800 tys. zł. - Kredyt ten był przewidziany w budżecie. Pieniądze planowane są na pokrycie deficytu albo wcześniej podjętych zobowiązań – mówi urzędniczka. Powiększy to zadłużenie miasta. Na koniec kwietnia 2024 roku wynosiło ono dokładnie 78 mln 900 tys. zł przy dochodach na 2024 rok zaplanowanych na poziomie 250 mln 296 tys. 587 zł i wydatkach zaplanowanych na 264 mln 231 tys. 585 zł.

Jan Gluc, dotychczasowy przewodniczący zakopiańskiej rady miasta, który był stronnikiem burmistrza Leszka Doruli uważa, że miasto jest w świetnej kondycji – zarówno finansowej, jak i inwestycyjnej. - W 2014 roku przejęliśmy miasto z długiem 53 mln zł. Więc te 30 mln zł, które zaciągnęliśmy przez te 10 lat, było ukierunkowane głównie jako wkład własny do pozyskanych pieniędzy na inwestycje z różnych funduszy – mówi Gluc.

Czy więc - na rzecz leczenia kondycji finansowej budżetu - nic co dane za poprzedniego burmistrza nie zostanie odebrane za nowego? Chodzi tutaj głównie o tańsze parkingi dla mieszkańców, w tym godzina darmowego postoju, jak również darmowe przejazdy miejską komunikacją autobusową.

- Niestety, trzeba mieć na uwadze, że nasza komunikacja jest bardzo droga i gmina musi do niej dopłacać sporo pieniędzy. Jednak zostało to dane mieszkańcom, jestem absolutnie daleki od tego, by coś zabierać – mówi Filipowicz. Dodaje jednak, że nie wiadomo, do czego zmusi go sytuacja w najbliższych latach. - W tym momencie nie chcę likwidować tych ulg dla mieszkańców. Ponadto myślę, że przejazdów turystycznych jest więcej niż przejazdów mieszkańców. Może więc lepiej przypilnować sprzedaży biletów – zaznacza. Dodaje jednak, że przy ciężkiej kondycji finansowej miasta nie będzie łatwo uruchamiać nowych linii autobusowych w Zakopanem.