20 lat Polski w Unii Europejskiej: Małopolska wykorzystała 70 miliardów złotych z unijnych dotacji

Wśród inwestycji realizowanych przez Województwo Małopolskie rekordową kwotą 236,9 mln zł z Unii Europejskiej wsparto wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Projekt Tele-Anioł został dofinansowany kwotą blisko 77 mln zł. Dzięki niemu 10 tysięcy niesamodzielnych osób z całej Małopolski zostało otoczonych opieką. Na budowę i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego w Krakowie z UE przeznaczono blisko 70 mln zł. Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon (za 284 mln zł) powstało natomiast w Krakowie dzięki dotacji z UE w wysokości 196 mln zł. To tylko kilka przykładów z ponad 21 tys. projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich, które w minionych 20 latach zostały zrealizowane w Małopolsce.

Kraków mógł się rozwinąć na niespotykaną skalę

– 20 lat w Unii Europejskiej to wielka zmiana w Krakowie, otrzymane dofinansowania sprawiły, że mogliśmy się rozwinąć na niespotykaną skalę. Ze środków unijnych zostało zrealizowanych 420 projektów, dotyczących wszystkich dziedzin funkcjonowania miasta, od transportu, poprzez kulturę, do pomocy społecznej. W sumie otrzymaliśmy około pięciu miliardów złotych, czyli tyle, ile wynosił budżet naszego miasta w 2018 roku. Możemy więc powiedzieć, że podczas tych 20 lat w Unii, Kraków miał 21 budżetów – komentuje prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

W okresie przynależności do UE Kraków uzyskał możliwość organizowania koncertów, festiwali i wystaw w nowoczesnym Centrum Kongresowym ICE Kraków. Całkowity koszt budowy tego obiektu to 349,9 mln zł, a dofinansowanie z UE - 82,9 mln zł. W ramach unijnych pieniędzy w stolicy Małopolski zrealizowano też m.in. budowę linii tramwajowej z Krowodrzy Górki na Górkę Narodową (592,2 mln zł; dofinansowanie z UE - 184,2 mln zł), wybudowano ekospalarnię (824 mln zł; z UE - 371,7 mln zł), zakupiono niskopodłogowy tabor tramwajowy (447,2 mln zł; z UE 124,7 mln z), wybudowano też linię tramwajową wzdłuż Trasy Łagiewnickiej (177,9 mln zł; z UE - 122,9 mln zł), estakadę tramwajową Lipska - Wielicka (174,2 mln zł; z UE - 87,1 mln zł), czy kładkę pieszo-rowerową łączącą Kazimierz z Podgórzem, kładka o. Bernatka (38,8 mln zł; z UE - 14,9 mln zł).

Miliardy złotych popłynęły też z Unii Europejskiej pod Tatry

W powiecie tatrzańskim inwestycja z dofinansowaniem Unii Europejskiej w latach 2004-2006, która jest symbolem pierwszych dofinansowań, to zrewitalizowany zespół dworsko-parkowy w Kuźnicach. Unia Europejska dofinansowała to zadanie kwotą niemal 3,5 mln zł.

Początkowe dotacje unijne w powiecie nowotarskim dofinansowane w latach 2004-2006 to ponad 130 zrealizowanych celów. Najwięcej środków pozyskanych było na budowę oraz przebudowę dróg. Jedną z największych inwestycji była przebudowa drogi Groń - Trybsz - Niedzica. Przedsięwzięcie kosztowało niemal 6,9 mln zł. Unia dopłaciła do inwestycji ponad 5,1 mln zł.

Do Tarnowa trafiło kilkaset milionów z funduszy unijnych

Skok cywilizacyjny na Sądecczyźnie

- Wejście Polski do Unii Europejskiej to był skok cywilizacyjny. Spłynęły do nas środki, bez których nie udało by się nam zrealizować nawet połowy z tych inwestycji i projektów tzw. miękkich, które realizujemy od 20 lat – podkreśla Leszek Zegzda, były marszałek województwa małopolskiego z Nowego Sącza, a w 2004 roku radny wojewódzki. - Dokonała się wręcz zmiana epokowa. Dla mnie osobiście najważniejsze dla regionu inwestycje to te, w których po części miałem swój udział, jak budowa Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, przebudowa Sokoła, czy kilometry ścieżek rowerowych oraz nowych dróg.

Dziś trudno wyobrazić sobie Nowy Sącz bez obwodnicy zachodniej i północnej oraz mostu św. Kingi w Starym Sączu. Jeszcze kilka lat temu mieszkańcy miasta nie mieli alternatywy dla mostu heleńskiego. Udało się ją stworzyć właśnie dzięki środkom unijnym. Budowa mostu nad Dunajcem, który łączy ul. Legionów z Marcinkowicką kosztowała ponad 98 mln zł, z czego dotacja to ponad 83 mln zł. Budowa nowej drogi i mostu rozpoczęła się w marcu 2014 roku, a kierowcy mogli z nich korzystać już pod koniec sierpnia 2015 r.