TOP 10 pomysłów, które wypłynęły z Unii Europejskiej i zmieniły świat. Piece, samochody spalinowe, jednorazówki i ekologiczne rolnictwo

Rzeczywistość w krajach należących do Unii Europejskiej zmienia się diametralnie. Zakaz rejestracji samochodów spalinowych, koniec z ogrzewaniem na gaz i węgiel, ekologiczne rolnictwo, limit transakcji gotówkowych, zakaz sprzedaży jednorazowych talerzy czy też słomek - to tylko niewielka część zasad i norm, które sukcesywnie są wprowadzane przez UE w ostatnich latach. Nie brakuje też pomysłów, które wydają się mocno kontrowersyjne, jak np. uznanie ślimaka za rybę, marchewki za owoc, czy też nałożenie obowiązku na producentów kaloszy by dodawali do nich instrukcję obsługi. TOP 10 pomysłów, które wypłynęły z Unii Europejskiej i zmieniły świat.

Zakaz rejestracji samochodów spalinowych w UE

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., Unia Europejska ogranicza emisje z samochodów, ponieważ transport drogowy odpowiada za jedną piątą emisji CO2 w UE. Unia chce ograniczyć emisje z samochodów osobowych o 55 proc. i z samochodów dostawczych o 50 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 2021 r.), aby osiągnąć cel zerowej emisji z nowych samochodów osobowych i dostawczych do 2035 roku. Od 2035 roku w UE będzie obowiązywał zakaz rejestracji samochodów spalinowych. Z kolei zarejestrowane do 2035 r. samochody spalinowe będą mogły być dalej w użytku, a ich właściciele będą mogli jeździć pojazdem na benzynę, czy olej napędowy po 2035 roku. Wspomniane pojazdy będą mogły być w obiegu - sprzedaż, kupno, użytkowanie - aż do czasu ich zupełnego zniszczenia. Zatem zakaz, który wejdzie w życie w 2035 r. będzie obowiązywał jedynie nowe pojazdy, które będą rejestrowane po raz pierwszy. Producenci już przedstawiają pokaźne portfolio pojazdów zeroemisyjnych, a wiele marek zapowiedziało odejście od napędów spalinowych nawet wcześniej niż wyznaczona przez UE data graniczna.

Koniec ogrzewania na gaz i węgiel

Dyrektywa UE nakazuje, by wszystkie nowe budynki były zeroemisyjne. Oznacza to, że będzie obowiązywał zakaz montowania instalacji pieców na paliwa kopalne w nowych budynkach. Zakaz ma obowiązywać od 2028 roku dla budynków stanowiących własność państwa albo samorządu. Ponadto od 2025 roku nie będzie już dozwolone dotowanie zakupu kotłów na gaz. Od 2030 roku piece na gaz i węgiel będą zakazane także w nowych domach jednorodzinnych i innych budynkach będących własnością prywatną, np. blokach oddawanych przez dewelopera.

Docelowo Unia Europejska chce wyeliminować emisje z wszystkich budynków. Oznacza to również, ze budynki, które powstały przed wejściem w życie dyrektywy będą musiały zostać zmodernizowane. Ze względu na to, że jest to dyrektywa, każdy kraj może dopasować ją według własnego prawa i sytuacji. Jednak mimo wszystko z całej UE piece zasilane węglem i gazem powinny zniknąć do 2040 r.

Ekologiczne rolnictwo

Komisja Europejska 20 maja 2020 r. przyjęła Komunikat w sprawie Strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. Strategia „Od pola do stołu” jest elementem Zielonego Ładu i wyznaczyła cel – zwiększenie produkcji ekologicznej w UE do 25 proc. powierzchni ogólnej upraw do końca 2030 roku. Zwiększenie produkcji żywności ekologicznej ma poprawić zrównoważony charakter żywności oraz ograniczyć stosowanie pestycydów i nawozów. Uwzględnia ona w kompleksowy sposób wyzwania związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi i podkreśla znaczenie związków między zdrowiem ludzi, zdrowiem społeczeństwa i zdrowiem planety. Strategia zakłada bardzo ambitne cele, takie jak: redukcja zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów, zwiększenia udziału rolnictwa ekologicznego. Realizacja tych założeń wymagać będzie wielorakich dostosowań technologicznych, głównie o charakterze inwestycyjnym, wymagających szerokiego transferu nowej wiedzy, a przede wszystkim wysokich kosztów dostosowawczych.

Strategia ma przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., a jednocześnie zmienić obecny unijny system żywnościowy w model zrównoważony. Rolnictwo ekologiczne jest szybko rozwijającym się sektorem unijnego rolnictwa, co jest bezpośrednim skutkiem większego zainteresowania konsumentów produktami ekologicznymi. W odpowiedzi na wyzwania związane z tym szybkim rozwojem oraz aby zapewnić skuteczne ramy prawne dla przemysłu Unia przyjęła nowe przepisy dotyczące sektora ekologicznego, które mają zastosowanie od 1 stycznia 2022 r.

Przykłady zmian wprowadzonych na mocy nowych przepisów dotyczących produkcji ekologicznej, obejmują: wzmocnienie systemu kontroli, co przyczyni się do zwiększenia zaufania konsumentów do unijnego systemu produkcji ekologicznej, nowe przepisy dotyczące producentów, które ułatwią drobnym rolnikom przejście na produkcję ekologiczną, nowe przepisy dotyczące importowanych produktów ekologicznych w celu zapewnienia, aby wszystkie produkty ekologiczne sprzedawane w UE spełniały te same normy i szerszy wachlarz produktów, które mogą być wprowadzane do obrotu jako ekologiczne.

Limit transakcji gotówkowych

W 2024 r. Parlament Europejski przyjął nowe regulacje, które wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z gotówki na terenie całej Unii Europejskiej. Zgodnie z nowo przyjętymi przepisami, maksymalna kwota transakcji gotówkowych w całej Unii została ustalona na 10 tysięcy euro. Istnieje również możliwość, że poszczególne państwa członkowskie zdecydują się na jeszcze bardziej rygorystyczne ograniczenia, obniżając ten limit do 3 tysięcy euro. Zmiany mają wejść w życie w 2027 roku.

Należy podkreślić, że wspomniany limit ma obowiązywać profesjonalnych uczestników rynku, czyli np. przedsiębiorców dokonujących transakcji z konsumentami. Ograniczenia nie obejmą prywatnych rozliczeń pomiędzy osobami fizycznymi. Dokument przewiduje także szczególny nadzór nad ultrazamożnymi osobami fizycznymi posiadającymi aktywa przekraczające wartość 50 mln euro z wyłączeniem wartości nieruchomości będącej głównym miejscem zamieszkania oraz podmiotami dostarczającymi im usług finansowych (przekraczającymi próg 5 mln euro aktywów w zarządzaniu). Unia Europejska wprowadza również wymóg rejestrowania i zgłaszania transakcji powyżej 3 tys. euro w celu monitoringu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. To jednak nie koniec, ponieważ UE rozważa także wprowadzenie specjalnych przepisów dotyczących obrotu kryptowalutami, co może jeszcze bardziej zmienić krajobraz finansowy w Europie.

Koniec z jednorazówkami

Jednorazowe sztućce, talerzyki i słomki, a także styropianowe kubki i inne opakowania na żywność zostały uznane za produkty na tyle problematyczne, że nawet ich selektywna zbiórka nie pomaga w ograniczeniu ich ilości. Zdaniem Komisji Europejskiej ponad 80 proc. odpadów w morzach stanowią właśnie tworzywa sztuczne. Produkty, które objęto nowymi przepisami stanowią aż 70 proc. wszystkich odpadów morskich.

W 2019 roku Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę "The Single-Use Plastics Directive", zwaną dyrektywą plastikową. Na terenie UE sprzedaż tworzyw sztucznych, głównie jednorazowych naczyń, patyczków higienicznych czy rurek do napojów, stała się nielegalna. Zatem ww. produkty mają teraz swoje odpowiedniki - papierowe patyczki do uszu, jedzenie podawane jest na tacce wykonanej z otrąb, a słomki, którą dostajemy są z kartonu, chusteczki zaś z recyklingu. UE cały czas dąży do tego by ograniczyć wykorzystywanie plastiku, a także promuje recykling. Wprowadzony plastic tax, czyli europejski podatek od plastiku to jedno z takich z takich działań. Plastic tax to nowe obowiązki i opłaty związane z wprowadzaniem do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 roku, która implementuje dyrektywę unijną w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. dyrektywę Single Use Plastic.

To jednak nie wszystko. Konieczność przymocowania nakrętek do butelek to nowy wymóg Unii Europejskiej. Nowe prawo zakłada, że od połowy 2024r. wszystkie nakrętki plastikowe w całej Unii Europejskiej muszą być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju niezależnie od tego czy jest on w butelce, czy kartonie. Mimo, że przepisy wprowadzają wymóg dopiero od lipca tego roku, to wielu przedsiębiorców już podjęło odpowiednie działania dostosowawcze.

Wiele działań by zniechęcić do palenia

Eksperci unijni od lat przygotowują dla państw członkowskich wytyczne postępowania, m.in. zalecenie w sprawie zapobiegania paleniu (2003), które m.in. zachęcają państwa członkowskie do kontrolowania wszelkich form promocji i sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim, a także do podnoszenia świadomości i edukacji zdrowotnej.

W 2009 powstały wytyczne w sprawie środowiska wolnego od dymu. Dzięki nim wszystkie kraje UE wprowadziły konkretne środki mające chronić obywateli UE przed dymem papierosowym w miejscach publicznych - to właśnie tym regulacjom zawdzięczamy restauracje czy środki transportu z zakazem palenia. Jednak poszczególne prawodawstwa krajowe różnią się pod względem stopnia i zakresu ograniczeń.

W 2016 r. zaczęła natomiast obowiązywać dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych, która reguluje kwestie dotyczące produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów, takich jak produkty tytoniowe bezdymne, papierosy elektroniczne i wyroby ziołowe do palenia. Tym dokumentem wprowadzony został m.in. obowiązek umieszczania ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych.

Ślimak to ryba

W 2010r. ślimak zamienił się w rybę śródlądową. Stało się tak za sprawą żądania Francji, która jak wiadomo słynie z przygotowywania przysmaków z tych ... mięczaków. Stało się tak dlatego, ponieważ Unia Europejska dotychczas dotowała hodowle ryb, a nie ślimaków. Dlatego też pieniądze zadecydowały o tym, że ślimak został rybą, a Komisja Europejska przychyliła się do prośby Francuzów.

Marchew to owoc

Podobnie było w przypadku marchewki. Tutaj z kolei Portugalczycy złożyli taki wniosek by marchew uznać za owoc. Dlaczego? Unia Europejska dotuje produkcję dżemu. Z kolei dżemy w przepisach unijnych mogą być produkowane z owoców. Jednak Portugalia produkuje dżemy, ale z ... marchewki. Wszystko znów rozbijało się o pieniądze. Portugalczycy nie chcieli stracić możliwości umieszczania na swoich produktach etykiet z napisem "dżem" - poprosiła Komisję Europejską o drobną zmianę. Prośba została spełniona i marchewka została uznana za owoc.

To jednak nie koniec jeśli chodzi o same dżemy. Unijny dyrektywa z 2001 r. zintegrowała wspólnotowe przepisy harmonizujące wymogi dla producentów dżemów. Później nastąpiło jeszcze kilka nowelizacji. Obecnie etykiety na dżemach obowiązkowo zawierają informacje, takie jak zawartość owoców na 100 gramów produktu czy całkowita zawartość cukru. Ponadto do dyrektywy dołączony jest wykaz dozwolonych dodatków, m.in. miód, cukier czy sok owocowy.

Instrukcja obsługi do kaloszy

Zgodnie z unijnymi przepisami producenci kaloszy (zaliczonych do środków ochrony indywidualnych) zostali zobowiązani do dołączania do nich wielostronicowej instrukcji, a w niej dokładnego wyjaśnienia, jak dopasować do stopy tego rodzaju obuwie, a także jak kaloszy poprawnie używać, w jakiej temperaturze bezpiecznie przechowywać i jak je konserwować, a także suszyć.

Indywidualne wyposażenie ochronne (w tym też środki ochronny nóg) muszą spełniać stosowne przepisy Wspólnoty dotyczące projektowania i produkcji takich środków. Według Europejskiego Komitet Normalizacji CEN im lepsza jest jakość informacji, tym łatwiejszy jest wybór wyrobu oraz jego właściwe użycie a dobrze przygotowana informacja minimalizuje zagrożenie wyboru niewłaściwego wyboru i/lub niewłaściwego użycia środka ochrony indywidualnej. Dlatego na producentów nałożono obowiązek zamieszczania wielostronicowych Instrukcji Użytkowania, publikowany w językach państw członkowskich, w których wyrób ma zostać wprowadzony do obrotu.

Zasady użytkowania drabiny

Dyrektywa z 2001 roku dokładnie określa, jak powinna być zbudowana drabina, aby ograniczyć wypadki przy pracy na wysokości. Otóż nóżki przenośnych drabin muszą być asekurowane przed przesuwaniem się w trakcie używania poprzez zabezpieczenie ramiaków pionowych na końcu lub blisko górnego lub dolnego końca, za pomocą urządzenia przeciwpoślizgowego lub poprzez każde inne ustawienia o równoważnej skuteczności. Ponadto kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65 do 75 stopni. Według wymogów Unii Europejskiej - z drabiny należy schodzić tyłem.

Wyniki II tury wyborów samorządowych

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!