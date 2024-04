Jacek Majchrowski: Kraków wykorzystał szansę na rozwój dzięki funduszom unijnym

- Mieszkańcy codziennie korzystają z efektów działania funduszy europejskich – każda osoba mieszkająca pod Wawelem na każdym etapie życia jest ich beneficjentem: począwszy od opieki zdrowotnej, przez naukę, po choćby infrastrukturę transportową - mówi prof. Jacek Majchrowski, ustępujący prezydent Krakowa.

Prezydentura prof. Jacka Majchrowskiego przypadła na okres wstąpienia Polski do UE. Jak w oczach prezydenta rozwijał się Kraków dzięki inwestycjom realizowanym z funduszy europejskich?

20 lat w Unii Europejskiej to wielka zmiana w Krakowie, otrzymane dofinansowania sprawiły, że mogliśmy się rozwinąć na niespotykaną skalę. Ze środków unijnych zostało zrealizowanych 420 projektów, których łączny koszt wyniósł 9,7 mld zł. Dotyczyły one wszystkich dziedzin funkcjonowania miasta, od transportu, poprzez kulturę, do pomocy społecznej. W sumie otrzymaliśmy przeszło 5,1 mld złotych, czyli tyle, ile wynosił budżet naszego miasta w 2018 roku. Patrząc na te liczby oraz metamorfozę miasta, nie możemy mieć wątpliwości, że w pełni zrealizowaliśmy swoją szansę na rozwój. Proszę o wymienienie kilku najważniejszych inwestycji, które najbardziej zmieniły Kraków?

W tym okresie Kraków uzyskał możliwość organizowania koncertów, festiwali i wystaw w nowoczesnym ICE Kraków. Usprawnił komunikację zbiorową, budując estakadę tramwajową, łączącą ulice Lipską i Wielicką, wprowadził wysokie standardy zasad gospodarki odpadami wraz z budową Ekospalarni. Stworzyliśmy też setki nowych miejsc w kilkunastu oddziałach przedszkolnych i żłobkach oraz zadbaliśmy o ekologiczny transport, m.in. dzięki zakupom niskoemisyjnej floty autobusowej.

Czy bez funduszy UE Kraków wyglądałby dziś tak samo?

Na pewno nie. Mieszkańcy codziennie korzystają z efektów działania funduszy europejskich – każda osoba mieszkająca pod Wawelem na każdym etapie życia jest ich beneficjentem: począwszy od opieki zdrowotnej, przez naukę, po choćby infrastrukturę transportową.

Jak wyglądało ubieganie się o wsparcie finansowe z UE, czy zawsze się udawało dostać dofinansowanie do inwestycji?

Zawsze wykorzystywaliśmy szanse na zdobycie środków i aplikowaliśmy o fundusze natychmiast, gdy ogłaszane były nabory. Zawsze zwracałem uwagę na to, by Kraków miał w zanadrzu projekty, na które można takie dodatkowe środki pozyskać. Naszą skuteczność podkreślają liczby, o których już wspominałem – zrealizowaliśmy 420 projektów, których łączny koszt wyniósł aż 9,7 mld zł. Dodatkowo należy pamiętać również o tym, że środki unijne przeznaczane są nie tylko na inwestycje. Miasto realizuje również liczne projekty o charakterze społecznym. Należy tu wymienić chociażby działania mające na celu aktywizację osób pozostających bez pracy czy projekty aktywizujące i wspierające seniorów oraz rodziny.

Jakie inwestycje finansowane z UE są realizowane aktualnie i jakie są planowane?

W najbliższym czasie zrealizujemy budowę lub przebudowę aż 12 żłobków w ramach programu Maluch+. W obowiązującym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa mamy też zawarte takie zadania inwestycyjne, jak: studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie, modernizację budynku przy ul. Kościuszki 18 czy projekt System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii. To oczywiście tylko wybrane przykłady. Jeśli natomiast chodzi o zadania, na których realizację chcemy pozyskać środki z Unii Europejskiej, to na pewno warto wymienić tu budowę linii tramwajowej KST Krowodrza Górka – Azory, przebudowę torowisk tramwajowych na ul. Starowiślnej, ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej, rozwój inteligentnych systemów transportowych oraz budowę przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców.

W jaki sposób Kraków będzie świętował rocznicę 20 lat w UE?

Obchody 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej są okazją do podsumowania ostatnich dwóch dekad. Na początku marca ruszyły dni otwarte miejskich instytucji, cykl weekendowych spotkań z mieszkańcami. Instytucje zaangażowane w wydarzenie pokazały namacalny wpływ funduszy europejskich w rozwój ich działalności. I tak, m.in. MPK zaprezentowało dofinansowane ze środków unijnych autobusy i tramwaje. Swoje lokalizacje udostępniło Muzeum Krakowa, a od 1 maja zaprasza do pałacu Krzysztofory na wystawę poświęconą 20-leciu wejścia do Unii. Również Apteka Designu otworzyła drzwi do miejsca, gdzie design spotyka się z nauką, nowymi technologiami i aktywizmem, granice zacierają się i możliwa jest nawet wyprawa na Marsa. Zaplanowaliśmy też spotkania w Muzeum Fotografii z oprowadzeniem, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK i Nowohuckim Centrum Kultury, które oprócz stałych wystaw poświęconych Dudzie-Graczowi i Beksińskiemu, zaoferowało szansę obejrzenia zaplecza sali widowiskowej – przestrzeni na co dzień niedostępnej dla odwiedzających. Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” poprowadziło zwiedzanie z audioprzewodnikiem, Centrum Kultury Podgórza warsztaty inspirowane kulturą krajów członkowskich UE, a Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki w swoich filiach warsztaty dla osób w każdym wieku. Efekty unijnej transformacji prezentują także filmy okolicznościowe. W ramach obchodów przygotowaliśmy również grę terenową oraz konkurs plastyczny dla najmłodszych.

Wideo META nie da ci zarobić bez pracy - nowe oszustwo