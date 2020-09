Nowy Sącz. Powraca temat kolumbarium na cmentarzu miejskim. Prezydent chciałby je jednak wydzierżawić

Budują tymczasowy most na rzece Kamienica. Kiedy będzie gotowy?

Trwa budowa tymczasowego mostu na rzece Kamienica w Nowym Sączu. Przeprawa powinna zostać oddana do użytku w październiku tego roku. Dotychczasowy most został zamknięty w czerwcu z powodu uszkodzenia przez wezbraną wodę. To ważna inwestycja dla mieszkańców Nowego Sącza i Kamionki...