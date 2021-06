Nowy Sącz. Ulica Mała Poręba stała się obwodnicą miasta. Mieszkańcy apelują o brakujący chodnik

Niespełna 3-kilometrowa ulica Mała Poręba jest bardzo ruchliwa, bo pełni rolę faktycznej południowej obwodnicy miasta. Swój początek bierze od skrzyżowania ul. Sądeckiej (wieś Nawojowa) z ul. Górki Zawadzkie, a kończy się skrzyżowaniem z ul. Majdan i Biegonicką. Jadąc od strony Starego Sącza łatwo sobie nią skrócić drogę, omijając centrum miasta, kiedy chce się dojechać do Nawojowej lub dalej do Krynicy-Zdroju. Niestety ten „skrót” stał się bolączka mieszkańców osiedla, bo często auta na innych rejestracjach niż KN, łamią tu dozwoloną prędkość. Wysyłana w to miejsce drogówka, nie raz już pozbawiła piratów drogowych prawa jazdy. Konsekwencją nadmiernej szybkości i natężonego ruchu są niestety wypadki. W ostatnim czasie doszło tu do nich wielu. Najpoważniejszy zaledwie dwa tygodnie temu. Na skrzyżowaniu Małej Poręby z Juranda zderzyły się trzy auta osobowe, a droga przez długi czas była całkowicie zablokowana.