Nowy Targ. 42 lata temu papież Jan Paweł II odprawił pamiętną mszę świętą na nowotarskim lotnisku [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Papieska msza odbyła się 8 czerwca 1979 roku. Uroczystość zgromadziła blisko milion osób - górali z Podhala, Spisza, Orawy, Pienin, pielgrzymów z innych zakątków Małopolski.

Mieszkańcy o wizycie Ojca Świętego dowiedzieli się 1 kwietnia 1979, kiedy to ogłosił to w czasie mszy ks. Franciszek Juraszek, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od tamtej pory ruszyły przygotowania. Nie było to łatwe, bo komunistyczne władze robiły wszystko, by to utrudnić. Np. do połowy maja nie było zgody wojewody nowosądeckiego, by mszę zorganizować na lotnisku (choć wcześniej zgodziły się na to centralne władze PZPR). Prace przy budowie ołtarza ruszyły 22 maja. Trwały 10 dni. Każdego dnia pracowało 50-60 osób delegowanych przez różne parafie z Podtatrza, a nocami inni pilnowali materiałów i samego lotniska.

Dzień przed mszą miasto było zamknięte dla samochodów. Milicja stała na dojazdach do miasta i kierowała ruchem. Co ciekawe, pomagali jej klerycy z tarnowskiego seminarium. W sektorach na lotnisku w roli porządkowych pracowało 3000 górali. Mieszkańcy Nowego Targu i okolicznych miejscowości udostępniali swoje domy dla pielgrzymów. A władze wysłały do Nowego Targu delegata komitetu centralnego, który w dzień mszy siedział w hangarze na lotnisku i co 5 minut wysyłał do Warszawy meldunki teleksem.