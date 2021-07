Nowy Targ dostanie dodatkowe wsparcie finansowe na walkę ze smogiem. Będą dotacje do wymiany pieców

Jak informuje nowotarski urząd miasta, dotacja została przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Za te pieniądze stolica Podhala będzie mogła dopłacić do wymiany 189 starych pieców na nowe ekologiczne media grzewcze, w tym: na kotły gazowe – 103 sztuki, kotły biomasowe - 38 sztuk oraz przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej – 48 sztuk. Dodatkowo projekt obejmuje dofinansowanie do termomodernizacji budynków.

- Jest to kolejny sukces Miasta Nowy Targ w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na działania związane z ograniczaniem niskiej emisji. W ostatnich latach miasto dwukrotnie pozyskało z RPOWM środki na wymiany kotłów: 709 tys. 552,89 zł oraz 1 mln 749 tys. 529, zł. Ponadto udało się pozyskać środki w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 1 mln 101 tys. 750 zł – informują urzędnicy.