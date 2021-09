Nowy Targ. Mamy dość ciepłą jesień, a w stolicy Podhala już pojawił się smog

Nowy Targ nawet w ciepłe dni ma problem ze smogiem. W ciągu ostatnich 30 dni wskaźniki normy pyłu PM10 przekroczone zostały 10 razy. Na szczęście nie były to wielkie przekroczenia - najwyższe to 73,6 ng na metr sześć, podczas gdy norma wynosi 50 ng na metr sześć. Jednak jak na dość ciepłe ostatni dni to i tak może dziwić.

- Nasz ekopatrol działa przez cały rok, pobieramy próbki nie tylko w sezonie grzewczym, ale również latem. Teraz na trzy pobrane próbki mamy trzy wnioski do sądu o ukaranie, gdyż mieszkańcy spalali odpady - mówi inż. Dariusz Jabcoń, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ. Urzędnik zapowiada, że kontrole w najbliższym czasie zostaną wzmożone - bo i sezon na ogrzewanie się zaczyna.