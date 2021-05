Nowy Targ. Marek Fryźlewicz - wieloletni burmistrz Nowego Targu pośmiertnie odznaczony

Pośmiertnie odznaczony samorządowiec zmarł 13 maja 2020 roku. Miał 60 lat. Był najdłużej urzędującym burmistrzem stolicy Podhala. Z samorządem związał się w 1990 r. Został wówczas radnym Krakowa z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Już rok później (w 1991 r) wrócił w rodzinne strony i został wybrany do zarządu miasta Nowy Targ, a w listopadzie 1996 r. po raz pierwszy został burmistrzem Nowego Targu. Funkcję tę pełnił przez 18 lat - od 1996 do 2014 roku. Po przegranych wyborach zrobił sobie przerwę od polityki, do której wrócił po 4 latach. W 2018 roku został wybrany radnym miejskim.

Pośmiertne odznaczenia zostały przekazane rodzinie zmarłego burmistrza w czasie wieczornej mszy św. sprawowanej 3 maja w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czasie nabożeństwa zgromadziła się rodzina zmarłego, jego przyjaciele, władze miasta, powiatu, a także Rycerze Kolumba, Związku Podhalan czy OSP.