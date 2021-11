Nowy Targ. Pożar w salonie opla. Ogień pojawił się w części biurowej obiektu

Do walki z ogniem wysłanych zostało kilkanaście jednostek straży pożarnej. Ogień nie wydostał się poza pomieszczenia biurowe. Strażacy jednak nie mieli łatwego zadania. W budynku było duże zadymienie. Strażacy w akcji gaśniczej używali wysięgnika, by dostać się do dachu salonu. Ten musiał zostać częściowo rozebrany.