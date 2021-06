Nowy teledysk krakowskiej piosenkarki Kaśki Sochackiej do utworu „Z soboty na niedzielę”

Piosenka „Z soboty na niedzielę” opowiada o tym newralgicznym momencie w związku, kiedy niepostrzeżenie wkrada się rutyna, przestajemy ze sobą rozmawiać, często też nawet przestajemy się zauważać. Taki stan trwa tygodniami, pogłębia się i prędzej czy później dochodzimy do ściany. Zawsze jest jednak nadzieja i wiara w to, że będzie lepiej i tylko na chwilę zapomnieliśmy, jak bardzo jesteśmy dla siebie ważni.

- Jakiś czas temu natknęłam się na film dokumentalny o Christophie Niemannie, ilustratorze m.in. w New Yorkerze, New York Timesie i wielu innych. Jego pomysłowe prace zainspirowały mnie do zrobienia tego teledysku. To jeden z tych artystów, na których dzieła patrząc myślisz sobie "szkoda, że to nie moje". W tych postpandemicznych realiach i kruchej normalności, nawet w zwykle patrzenie przez okno wyobraźnia potrafi wnieść trochę świeżości. I o tym dla mnie jest ta piosenka - mówi Agata Trafalska, realizatorka wideoklipu.