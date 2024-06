Nowy trener w Cracovii. Zajmie się drugim zespołem

Przypomnijmy, że w połowie stycznia do tego zespołu zatrudniono Dawida Kroczka, ale sytuacja tak się potoczyła, że zastąpił on trenera Jacka Zielińskiego w pierwszym zespole i poprowadził Cracovię w ostatnich siedmiu meczach ekstraklasy. Z kolei po sezonie podpisał nową umowę z Cracovią i został szkoleniowcem pierwszego zespołu na stałe.

Potrzeba było poszukać szkoleniowca do zespołu rezerw. Ponieważ był on związany ze Stomilem Olsztyn, do umowy mogło dojśc dopiero po sezonie.

Mordak w dotychczasowej karierze trenerskiej w roli pierwszego trenera prowadził zespoły z niższych klas rozgrywkowych, a także drużyny młodzieżowe w akademii Widzewa Łódź, gdzie był również koordynatorem działu analiz. W sezonie 2022/2023 był analitykiem w sztabie pierwszej drużyny Widzewa, a w minionych rozgrywkach pracował w Stomilu Olsztyn w drugiej lidze, będąc jednocześnie analitykiem i asystentem pierwszego trenera.