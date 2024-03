O marszałku Edwardzie Śmigłym-Rydzu w Muzeum AK. Premiera książki, wspomnienia i koncert Roberta Kasprzyckiego

- Edward Śmigły-Rydz to postać niezwykła. Należał do pokolenia wyjątkowego, które wolnej Polski nigdy nie widziało, a które o niej ciągle marzyło. Najpierw wybrał sztukę, ale jego drogą życiową było wojsko – mówił dyrektor Muzeum AK dr Jarosław Szarek. Przedstawił sylwetkę marszałka: studia w krakowskiej ASP, służbę w Legionach i Wojsku Polskim podczas wojen o granice, karierę w II RP, wydarzenia kampanii wrześniowej, internowanie, powrót do kraju w 1941 r. i szybką śmierć.

- Ta książka jest po to, żebyśmy się o postać Edwarda Śmigłego-Rydza dalej spierali. Takie postacie zawsze bowiem będą budzić spory. Ale ta książka jest po to, by zerwać czarne klisze, które przez całe lata do niego przyklejano – podkreślał dyrektor Szarek.

Wydana przez Muzeum i krakowską Księgarnię Akademicką publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej, jaka odbyła się w Muzeum AK w grudniu 2022 r. Znalazły się w niej cztery artykuły naukowe autorstwa historyków prof. Marka Kornata, prof. Wiesława J. Wysockiego, dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka oraz dr. Grzegorza Kały.