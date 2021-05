Obiad na szybko. TOP 10 tanich, szybkich obiadów. Te dania przygotujesz w mniej niż godzinę [PRZEPISY - 06.05.21]

Wykonanie Na patelni rozgrzać olej i usmażyć schab pokrojony w plastry lub inne, dowolne kawałki. Dodać kolejno pokrojone warzywa: cebulę zwykłą i dymkę, pieczarki, paprykę, ogórki, pomidory, czosnek oraz przyprawy, podlać bulionem. Zamieszać i dusić do miękkości, poczekać aż sos się zredukuje. Doprawić do smaku, podawać posypane zieleniną. Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga „Apetyczna babeczka”

Wykonanie

Nastawić makaron. Na patelni rozgrzać olej, wrzucić brokuł (same małe różyczki), po chwili dodać fasolkę. Smażyć chwilę, posolić, popieprzyć, dodać przeciśnięty czosnek. Wlać 2 łyżki wody, zmniejszyć ogień do minimum, przykryć patelnię i dusić warzywa. Po ok. 10 minutach dodać pokrojoną cukinię. Wymieszać. Wlać śmietanę, zwiększyć ogień do maksimum. Jak się śmietana zagotuje, dodać łyżkę parmezanu, zamieszać, poczekać aż zgęstnieje. Gotowym sosem polać makaron.

Przepis Katarzyny Skuty