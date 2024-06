Obrzydlistwo! Szpinak, wątróbka i śliskie grzyby. Tych dań nienawidziłeś jako dziecko, a pokochasz jako dorosły. Zobacz przepisy

Szpinak - zielone, a pyszne!

Większość dzieci odrzuca szpinak, zanim w ogóle go spróbuje. Dlaczego? Po pierwsze, to warzywo liściaste, a po drugie, ma ono zielony kolor i już te dwie cechy nie zachęcają najmłodszych do jego spożywania. Za to rodzicom, ze względu na właściwości zdrowotne, często bardzo zależy na wprowadzeniu szpinaku do diety swoich pociech. Jeśli w przedszkolu szpinak był Twoją zmorą, teraz warto dać mu drugą szansę. Z dodatkiem czosnku, cebuli, żółtego sera lub twarogu smakuje on bowiem wyśmienicie.

Muszle nadziewane szpinakiem i twarogiem [PRZEPIS]

Przygotowanie:

Makaron muszelki gotujemy al dente w osolonej wodzie przez ok. 6–8 minut (w zależności od wielkości muszelek). Ugotowany makaron odcedzamy i przelewamy na sitku zimną wodą, po czym odstawiamy do całkowitego wystudzenia. Następnie na patelni rozgrzewamy olej, dodajemy do niego drobno pokrojony czosnek oraz 1 łyżeczkę ziół prowansalskich i świeżo startą gałkę muszkatołową, mieszamy i smażymy na małym ogniu przez 2 minuty.

Szpinak myjemy w zimnej wodzie, osuszamy ręcznikiem papierowym, siekamy na mniejsze kawałki i dodajemy na patelnię. Mieszamy, przykrywamy pokrywką i dusimy przez 3 minuty na średnim ogniu. Następnie przekładamy zawartość patelni do miski i odstawiamy do całkowitego wystudzenia. Do osobnej miski wkładamy twaróg i rozkruszamy go na drobne kawałki za pomocą widelca. Dodajemy do niego wystudzony szpinak oraz drobno posiekaną cebulę dymkę. Mieszamy wszystko do połączenia składników i doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Przygotowanym farszem napełniamy muszle i układamy je obok siebie w naczyniu żaroodpornym. Do garnka wlewamy passatę pomidorową, mleko oraz przecier pomidorowy. Doprawiamy solą, pieprzem oraz ziołami prowansalskimi. Mieszamy, doprowadzamy do wrzenia i gotujemy przez 3 minuty, aż sos delikatnie zgęstnieje. Tak przygotowanym sosem pomidorowym zalewamy muszelki. Wierzch muszelek posypujemy startym serem Mozzarella. Naczynie żaroodporne wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C i zapiekamy przez ok. 20 minut, aż ser się rozpuści i zarumieni. Przed podaniem potrawę możemy dodatkowo posypać świeżą natką pietruszki lub kolendrą.