Oceny piłkarzy Wisły Kraków po meczu z Lechią Gdańsk. Nie byliśmy łaskawi… Bartosz Karcz

Wisła Kraków przegrała z Lechią Gdańsk 3:4 i trzeba powiedzieć to sobie szczerze, że była to porażka w pełni zasłużona. Zawodnicy „Białej Gwiazdy” w większości nie stanęli na wysokości zadania i znajdzie to odzwierciedlenie w naszych ocenach.