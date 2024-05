Od wejścia do Unii Europejskiej Olkusz zmienił się nie do poznania. Ogromne inwestycje dzięki funduszom europejskim. Zobacz zdjęcia

Od wejścia do Unii Europejskiej Olkusz zmienił się nie do poznania. Unijne dotacje zostały wykorzystane przez władze miasta i gminy między innymi do stworzenia nowych miejsc rekreacji i atrakcji turystycznych w mieście. Te do dziś służą nie tylko mieszkańcom powiatu olkuskiego, ale także turystom, którzy coraz częściej wybierają Srebrne Miasto jako cel jednodniowej wycieczki.