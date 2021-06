Odkrycie u stóp wzgórza wawelskiego. Z jakiego czasu pochodzi i dokąd prowadzi ten kanał? [ZDJĘCIA]

Sieć ciepłownicza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest teraz prowadzona pasem zieleni u stóp wzgórza wawelskiego, wzdłuż ulicy Bernardyńskiej. Budowany jest odcinek od komory ciepłowniczej na bulwarach wiślanych do hotelu Royal. To w trakcie tych prac natrafiono m.in. na sklepienie kamiennego kanału, który postronnym zaglądającym do wykopu od razu przywodzi na myśl tajemne przejście na zamek...

Pamiątki z przeszłości zaczęły się pokazywać prowadzącym tutaj prace już około 40 cm pod powierzchnią terenu. Na razie najgłębiej dokopano się do ok. 1,9 m poniżej trawnika. Badania będą kontynuowane (w środę zbierze się na miejscu komisja, po czym urząd konserwatorski podejmie decyzję, jaki ma być zakres badań, jak głęboko mają jeszcze zejść archeolodzy), by można było ustalić szczegóły, m.in. kiedy powstał znaleziony kanał, czemu służył, jaki jest głęboki, czy sięga na sam Wawel. Badacze na razie nie wypowiadają się na temat datowania odkrytych murów.