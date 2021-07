Odnowiony za 2,5 mln złotych plac św. Ducha do poprawki. Będzie więcej drzew?

Plac św. Ducha do poprawki - czy pojawi się więcej drzew?

Plany wprowadzenia większej liczby drzew na placu św. Ducha popiera Tomasz Daros, przewodniczący rady dzielnicy Stare Miasto. - W Krakowie powinniśmy walczyć o każdy skrawek zieleni, a także wprowadzać ją wszędzie, gdzie to możliwe. Szczególnie oczekiwane jest sadzenie drzew, ale bezpośrednio do gruntu, a nie w donicach. Jako rada dzielnicy na pewno będziemy popierać pomysł ZZM-u. Oczywiście, z perspektywy mieszkańca, może budzić kontrowersje fakt, że dopiero co poddany rewitalizacji plac znów zostanie rozkopany. Niemniej jednak na placu św. Ducha potrzeba więcej zieleni - podkreśla Tomasz Daros.