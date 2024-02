Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Prof. Stanisław Mazur: "Gabinet psychologiczny powinien być w każdej szkole"

Kandydat na prezydenta Miasta Krakowa dodał także, że potrzebna jest kampania edukacyjna z prawdziwego zdarzenia. Nie oparta na sloganach, ale na realnych działaniach, takich jak warsztaty dla rodziców i szkolenia dla nauczycieli i poszerzenie zakresu dostępności specjalistów poza szkołami. Wskazał także na koszty, związane z otwarciem gabinetów w szkołach.

- To ponad 15 mln zł w skali roku, ale trzeba wyjątkowo niskiej wrażliwości, by stwierdzić, że to środki, których nie możemy wydać. Będę czynił starania o to, by takie gabinety powstały, a już dziś do władz miasta składam petycję w tej sprawie. Tu naprawdę nie ma czasu na rozważania, chodzi o życie i zdrowie - tłumaczył Mazur.