Okruchy Pamięci - Dom Landaua w Bobowej. Niezwykłe połączenie historii miasteczka ze współczesnością w sam raz na niedzielne popołudnie

Inspiracją była rekonstrukcja najsłynniejszego bobowskiego wesela z 1931 roku

– Na serwetce brakuje jednego lwa. Jest dokładnie narysowany, ale pozostał bez haftu. Pewnie Żydówce, która to robiła, nie było dane dokończenie pracy, bo do miasteczka wkroczyli Niemcy – zastanawia się.

Najwięcej sentymentu ma jednak do serwetki, która miała służyć do przykrywania chałki podczas uroczystej szabasowej kolacji. Haftowany w ornamenty kawałek materiału nigdy nie został wykorzystany.

Spełnione marzenie o bobowskich Okruchach Pamięci

Początkowo wszystko, co zebrał, gromadził w domowym zaciszu. Z czasem kolekcja poszerzała się, a i jemu marzyło się, by swoimi zbiorami podzielić się z innymi – pokazać, opowiedzieć. W końcu, w 2018 roku kupił niewielki dom w sercu Bobowej i stworzył tam niewielką, ale bardzo bogatą w eksponaty izbę pamięci rodziny Landauów, która niegdyś zamieszkiwała w miasteczku.

Każdy z przedmiotów to historia. Można zamknąć oczy i wyobrazić sobie rodzinę, która zasiada do kolacji czy przygotowuje się do modlitwy. Jak to mogło wyglądać, zobaczymy na ekspozycji. Są tam bowiem woskowe figury rodziny, która zasiada do szabatowej kolacji...