Okupanci, patrioci i losy wawelskich skarbów. W sobotę gra terenowa Wawelu i Muzeum AK

Linie lotnicze szukają pracowników w Krakowie. Oferty dla stewardess i stewardów. Wystarczy mieć 18 lat, wykształcenie średnie i co jeszcze?

Węgierskie tanie linie WIZZ AIR szukają w całej Europie, także w Polsce, kandydatów do pracy na pokładach samolotów. By zostać stewardem lub stewardessą trzeba mieć ukończone 18 lat, odpowiedni wzrost i wykształcenie co najmniej średnie, a do tego znać biegle angielski i jakiś język Europy Środkowo-Wschodniej oraz umieć pływać. Dochodzi do tego parę innych wymagań. WIZZ AIR nie oferuje wprawdzie zarobków w wysokości rzędu 25 tys. zł miesięcznie, jak niektóre linie w innych krajach, ale i tak są one atrakcyjne. Ponadto linia zapewnia kompleksowe szkolenia oraz tanie bilety dla pracowników i ich bliskich. Wszystkich szczegółów można się dowiedzieć na spotkaniu organizowanym w Krakowie już w piątek 11 czerwca 2021 roku. O której godzinie i gdzie?