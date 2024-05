Oliwier Zych, bramkarz Puszczy Niepołomice: Kadra? To moje marzenie od dziecka

Czy przed meczem z Piastem miał pan świadomość, że tak to się wszystko korzystnie dla was ułoży?

To prawda, wyszło lepiej, niż zakładaliśmy. Jestem zaszczycony tym, że mogłem tutaj grać przez ten sezon i że to tak wszystko się ułożyło, że dostałem taką szansę i zebrałem wielkie doświadczenia. Jestem więc arcyzadowolony. Po ostatnim gwizdku była radość, to już mówiłem, wielka ulga, kamień z serca, bo było ciężko. Na wielu treningach koledzy i ja byliśmy pospinani patrząc na naszą pozycję w tabeli, a najważniejsze jest to, że warto było tu być.

Z czego najbardziej jesteście dumni jako zespół i pan indywidualnie? Bo to co zrobiliście, to duże osiągnięcie. Nie tylko utrzymaliście się, ale w dodatku na 12. miejscu.

Przychodząc do Puszczy wiedział pan, że będzie miał wiele pracy, bo przychodził pan do zespołu, który delikatnie mówiąc, nie był zaliczany do zespołów, które będą coś znaczyć, czyli musiał nastawić się pan na to, że to będzie ciężki sezon.

Tak się nastawiałem, wiedziałem, że będę miał sporo pracy i szczerze mówiąc jestem wdzięczny za to, że miałem dużo pracy, bo mogłem pokazać się z jak najlepszej strony. To wielki rozwój dla mnie. Praca równa się zbieraniu doświadczenia i rozwój.

Ten rozwój podobno docenia też trener reprezentacji Polski Michał Probierz, z informacji portalu meczyki.pl wynika, że ma pan szansę na to, by dołączyć do szerokiej kadry reprezentacji jako czwarty bramkarz, do treningów. Jakieś konkretne sygnały były do pana wysyłane, czy to jest na razie doniesienie medialne?

Byłoby bardzo miło pojechać na kadrę, to jest moje marzenie od dziecka. Przechodząc przez wszystkie reprezentacje, od U-14 to było moje marzenie, by być w tej pierwszej kadrze i gdyby się spełniło, nawet jako ten czwarty, do treningu to byłbym arcyzadowolony.