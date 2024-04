Opóźnienie w budowie I etapu sądeczanki. Poślizg prac wyniesie minimum dwa miesiące. Zobacz zdjęcia i wideo

Zachodnia obwodnica Brzeska będzie miała blisko 3 kilometry długości, pozwalając dotrzeć od strony autostrady A4 w kierunku Nowego Sącza z pominięciem centrum. Dwupasmowa droga szybkiego ruchu będzie stanowiła pierwszy etap sądeczanki. Zgodnie z umową termin zakończenia robót upływa 27 lipca 2024. Ale już dziś wiadomo, że jest on nierealny do utrzymania.

Obiekty inżynieryjne I etapu sądeczanki są już widoczne

Co z budową właściwej sądeczanki?

Niestety, o ile zakończenie I etapu sądeczanki jest kwestia miesięcy, to rozpoczęcie budowy właściwej drogi od Brzeska do Nowego Sącza nastąpi nieprędko. We wrześniu 2021 roku GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, ale tej ciągle nie ma. - Czekamy na rozstrzygnięcie w tej sprawie ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - mówi Kacper Michna.

Władze lokalne od pięciu już lat lobbują za innym wariantem niż ten preferowany przez GDDKiA we wniosku. Tzw. wariant samorządowy, który akceptuje 9 gmin, jest krótszy o ok. 6 kilometrów, ale droższy w realizacji za sprawą tunelu pod górą Just. W lutym w Czchowie odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin Czchów, Gnojnik i Łososina Dolna z Maciejem Ostrowskim, pełnomocnikiem wojewody do spraw współpracy z samorządami.