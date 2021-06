Orawa. Nowa atrakcja z widokiem na panoramę Tatr. Na Marysinej Polanie pod Babią Góra stanął Anioł Niepodległości [ZDJĘCIA]

Pozostałe Anioły czekają na swoje miejsce. Wszystkie zostaną umieszczone tam, gdzie każdy będzie mógł przyjść i je podziwiać.

Wszystko to w ramach obchodów 100. rocznicy przyłączenia Orawy do Polski. Teraz wszyscy przybywający w to piękne miejsce będą mieli możliwość sfotografowania się w "niebiańskim" towarzystwie. Flesze już błysnęły, pierwsze pamiątkowe zdjęcia wykonała sobie ekipa montująca instalacje.