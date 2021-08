Orkiestra św. Mikołaja zagrała w czasie pierwszego koncertu finału festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie

Za nami już koncert w Łosiu. Zagroda Maziarska wypełniła się po brzegi i nic w tym dziwnego, bo na scenie zaprezentował się bardzo ceniony przez miłośników muzyki folk lubelski zespół Orkiestra św. Mikołaja.

Muzycy podkreślają, że ich przygoda z tradycją zaczęła się właśnie od muzyki łemkowskiej w latach 80. ubiegłego wieku.

Polifoniczna, dzika, egzotyczna pod względem harmonii i rytmu, i co nie było bez znaczenia tajemnicza i wówczas poza obiegiem. Mimo wielu lat poszukiwań Mikołaje pozostali wierni łemkowskim inspiracją i wciąż jest to ważny element ich muzykowania. Wciąż sięgają po te piosenki, przygotowując nowy repertuar. Ich wystąp w Łosiu to kolejny prawdziwy powrót zespołu do miejsc, które go stworzyły.