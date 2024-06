Orzeźwiająca zupa na lato – chłodnik z botwinką. Zobacz, jakie to proste i pożywne [PRZEPIS]

Botwinka - ciekawostki

Przepis na chłodnik z botwinką

3 l kefiru

400 g jogurtu typu greckiego

2 pęczki botwinki

6 ogórków gruntowych

5 rzodkiewek

2 łyżki posiekanego koperku

2 łyżki sosu sojowego

4 ząbki czosnku

0,5 szklanki wody

1 łyżka octu jabłkowego

sól, biały pieprz

8 jaj M lub L

Wykonanie botwinki

Botwinkę myjemy, odkrajamy buraczki, obieramy i kroimy na plasterki. Łodygi i liście siekamy. Wlewamy pół szklanki wody, łyżkę octu i 2 łyżki sosu sojowego, wkładamy do garnka pokrojone w plastry buraczki. Gotujemy ok. 10 minut aż zmiękną. Dodajemy posiekane liście i gotujemy kolejne 5 minut.

Zostawiamy do ostudzenia, a w tym czasie kroimy w kostkę ogórki oraz rzodkiewkę. Pokrojone warzywa posypujemy solą i pieprzem. Do naczynia wlewamy kefir, jogurt grecki, przygotowaną wcześniej botwinkę oraz pokrojone warzywa. Dodajemy wyciśnięty na prasce czosnek oraz posiekany koperek. Doprawiamy według uznania solą i pieprzem. Całość mieszamy i odstawiamy do lodówki na co najmniej 2 godziny. Wyśmienicie smakuje następnego dnia. Chłodnik podajemy schłodzony, nie podgrzewamy go. Przed podaniem gotujemy jaja na twardo, kroimy je na pół i wkładamy dwie połówki do każdego talerza. Całość posypujemy świeżym koperkiem.