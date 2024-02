Oskar Kwiatkowski wystartuje z numerem 3. W sobotę i niedzielę snowboardowy Puchar Świata w Krynicy-Zdroju

- Chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom, którzy przybyli do Krynicy-Zdroju na to wydarzenie. Jest to dla nas niesamowite, że możemy organizować pierwszy w historii Puchar Świata w snowboardzie. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy kibiców i zawodników, że będą chcieli tutaj wracać na kolejne zawody, bo obiecuję, że postaramy się, by w przyszłości dalej je organizować - mówił Adam Małysz, prezes zarządu PZN.