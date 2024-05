Ostatnia szansa, by ją zobaczyć. Wystawa o Monte Cassino w Limanowej. Zdjęcia

- To wystawa historyczna zorganizowana z okazji 80. rocznicy bitwy. Dotyczy ona głównie mieszkańców Limanowej i okolic, ale są też osoby z powiatu limanowskiego, które również walczyły pod Monte Cassino. Na wystawie mamy m.in. oryginalne eksponaty związane z samą bitwą, z jej uczestnikami, którzy służyli w 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Najwięcej mamy pamiątek po księdzu pułkowniku Józefie Jońcu. Są jego rysunki, rzeczy osobiste, umundurowanie. Mamy też pamiątki po innych limanowianach np. poruczniku Janie Biedzie, mowa o jego pamiętniku – opowiada Karol Wojtas.

- Mam nadzieję, że w przyszłości uda się to opisać. Większość z nich przeżyła, pod samym Monte Cassino zginęło kilku mieszkańców powiatu, kolejni zginęli też w walkach o Anconę, Bolognę czy Loretto. Można tam zobaczyć imiona i nazwiska poległych oraz miejscowości z naszego powiatu, z których pochodzili. Część walczących zmarła w czasach PRL-u, a kilku osobom udało się przeżyć do lat 90-tych – informuje historyk.

Jak dodaje, biorąc pod uwagę granice dzisiejszego powiatu limanowskiego, pod Monte Cassino walczyło ok. 20 osób z tego regionu.

Do dziś żyje za to Józef Kowalczyk. Obecnie już 100-latek pochodzący z okolic Mszany Dolnej powrócił z Australii do Polski.

- Na wystawie odkrywamy historię i pamięć o naszych rodakach. W sobotę po mszy świętej udamy się na cmentarz parafialny, by na grobach pięciu żołnierzy złożyć kwity i zapalić znicze – podsumowuje Karol Wojtas.

