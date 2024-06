Twórcy filmu o ks. Franciszku Blachnickim zapraszają widzów do wspólnego poszukiwania przestrzeni na plan filmowy

Filmowcy już niedługo ruszą w podróż po Polsce, by wybrać plenery i obiekty, w których powstawać będą filmowe sceny. Oryginalna sceneria i budynki na przestrzeni dziesięcioleci bardzo zmieniły się. Dlatego poszukują lokacji, które zastąpią je na planie filmowym.

- Największą trudność stanowi dla nas fakt, że oryginalne budynki zostały unowocześnione i wyremontowane - mówi Maria Wilgus, kierownik produkcji filmu - Właściciele wymieniają okna na plastikowe, a podjazdy wybrukowali kostkami Bauma. Szukamy takich miejsc, które zachowały charakter lat 60-tych 70-tych czy 80-tych XX wieku, a równocześnie mają w sobie coś “filmowego”. Nie chodzi nam o idealne odwzorowanie brył budynku, ale bardziej o klimat i atmosferę. Ważne jest dla nas też otoczenie budynku - czy da się od niego “odejść z kamerą” co najmniej w dwóch kierunkach. Istotne jest również to, czy nasz obiekt jest “przyklejony” z każdej strony do nowoczesnych wieżowców lub blaszanych przybudówek. Czasem też piękne, stare budynki zasłonięte są ścianą okazałych drzew, co także uniemożliwia pracę filmowcom - dodaje.