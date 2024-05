Oto najchętniej wybierane kierunki podróży krakowian. Na wakacyjnej mapie w 2024 roku króluje Turcja

- Kto chce wylecieć tylko z Krakowa, to w tym roku znajdzie oferty czarterowe samolotem dzierżawionym przez biuro podróży do Turcji, również części egejskiej, Albanii, Bułgarii czy Grecji m. in. Kreta Kos, Zakynthos, Rodos. Mało tego, pierwszy raz od kilkunastu lat polecimy z Krakowa bezpośrednio do Egiptu! Taki samolot zabierze nas do Marsa Alam z Krakowa już za kilka miesięcy. W te wakacje obserwuję ciekawe zjawisko wzrostu sprzedaży ofert egzotycznych - w mojej opinii wynika to z coraz częściej zbliżonych cen do Hiszpanii czy Grecji poprzez coraz większą siatkę połączeń i szerszej dostępności - mówi Kaczkowski.