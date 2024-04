Gdzie NIE jechać rowerem w majówkę w Krakowie? Miejsca, które szczerze odradzamy! I takie, które są niedostępne

Na rower w Krakowie

Dokąd się wybrać? Nad Wisłą do Tyńca, a może w przeciwnym kierunku - do Mogiły? Zrobić kółeczko wokół Błoń, na Łąki Nowohuckie czy nad Bagry? Czerwonym szlakiem do Ojcowa? Zadawaliście już sobie pewnie takie pytania i te pytania pewnie powrócą przed weekendem z fajną pogodą. A może wpadliście tylko na chwilę do Krakowa i zastanawiacie się, jak poznać miasto z pomocą roweru. Dokąd się wybrać?