Pamięć/Zachor. Odczytywane słowa ocalałych upamiętnią więźniów KL Plaszow

Jak przypomina Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow, 6 sierpnia 1944 r. to dzień, który zapisał się w historii Krakowa jako „czarna niedziela”. Podczas masowych łapanek, mających sterroryzować społeczeństwo i zapobiec wybuchowi powstania w naszym mieście, aresztowano i osadzono w KL Plaszow około 6 tys. krakowian. Każdego roku data upamiętnienia ofiar obozu będzie ruchoma, odnosząca się również do procesu, jakim było zacieranie śladów po przeszłości KL Plaszow w lipcu i sierpniu 1944 roku. To wtedy Niemcy wysyłali w głąb III Rzeszy transporty więźniów, wywozili demontowane elementy obozowej infrastruktury, usuwali ślady zbrodni, paląc ciała ofiar.

- Proces likwidacji, który miał przede wszystkim wymiar wymazywania i usuwania śladów po obozie, nie powiódł się jednak w pełni. Zostały materialne ślady i słowa ocalałych - zaznacza Jacek Stawiski z Muzeum - Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Te słowa - fragmenty relacji i wspomnień - wybrzmią 8 sierpnia na terenie poobozowym.