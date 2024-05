Paraliż w wydziale budownictwa w starostwie tatrzańskim w Zakopanem. Urzędnicy stracili możliwość wydawania decyzji

Wydział budownictwa to obecnie największy problem w starostwie tatrzańskim. Już przed wyborami architekci z Podhala zorganizowali protest przed siedzibą starostwa, by w ten sposób wyrazić swoje niezadowolenie. A chodziło głównie o przewlekłość prowadzenia spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę.

Starostwo zwleka z wydawaniem pozwoleń. 700 dni i sprawa dalej nie zakończona

Architekci dodają, że takie postępowanie urzędników powoduje, że wielu z nich grozi bankructwo. - Bo wynagrodzenie za projekt inwestor płaci nam dopiero, gdy uzyskamy pozwolenie na budowę – wyjaśnia jeden z architektów. I dodaje, że teraz jak się zgłasza do niego jakiś klient, to informuje go z góry, że musi się liczyć z tym, że na terenie powiatu tatrzańskiego budowę zacznie może za trzy lata...

Po wyborach w wydziale budownictwa miało być lepiej...

- Liczyliśmy na zmianę, ale jak na razie się przeliczyliśmy. Teraz to dopiero mamy paraliż. Żadnej decyzji nie można już uzyskać. Mam nadzieję, że to chwilowa sytuacja, bo jak tak dalej pójdzie, ten wydział będzie miał takie zaległości, z których nie będzie się już w stanie wygrzebać – mówi jeden z architektów.

Okazuje się, że nowy starosta 20 maja wypowiedział upoważnienia do podejmowania decyzji wszystkim urzędnikom wydziału budownictwa. Teraz on sam kwituje każdą decyzję, nawet najdrobniejszą – czy to o pozwolenie na budowę, odmowę, czy jakąkolwiek inną. To powoduje jeszcze większy zastój.

Marek Możdżeń, sekretarz w starostwie, potwierdza, że do takiej sytuacji doszło. Zapowiada, że jest to chwilowe.

- Wypowiedział pełnomocnictwa urzędnikom, aby mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z każdym urzędnikiem prowadzącym dane postępowanie – wyjaśnia sekretarz. - Reforma wydziału jest procesem, który wymaga czasu. Po przeprowadzonej analizie stanu rzeczy, niezwłocznie zostaną podjęte niezbędne działania mające na celu usprawnienie pracy wydziału.

Maciej Kubicki przyznaje, że to poniekąd efekt ich interwencji. Bo zaraz po proteście pod starostwem w marcu 2024 roku architekci zaczęli dostawać decyzje, ale jedynie odmowne. - Teraz faktycznie wydaje się, że jest większy paraliż. Ale to tymczasowe rozwiązanie. Widzimy, że coś się zaczyna tam dziać, są jakieś ruchu, które mam nadzieję będą zmierzały w kierunku uleczenia pracy tego wydziału – mówi architekt.